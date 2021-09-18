Havalimanında, vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu R.A., göğüs bölgesine şeffaf poşetle sararak gizlediği 461,09 gram uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan R.A.'nın Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, Van'dan Ankara'ya gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu R.A.'nın yolcu giriş kontrol noktasında bulunan X-ray cihazından geçtiği sırada durumundan şüphelendi. R.A.'nın üst araması yapıldı. Arama sonucu R.A. göğüs bölgesine şeffaf poşetle sarılı kapsüller halinde 427 gram eroin ile 34,09 gram Afyon sakızı olmak üzere 461,09 gram uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan R.A.'nın Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. İşlemlerinin ardından R.A.'nın adliyeye çıkarılacağı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-09-18 10:19:02



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