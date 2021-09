'Van’ın Enleri' ödüllerini aldı

Van Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘Van’ın Enleri’ yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Van Ekonomist Dergisi tarafından 2013 yılında ilki yapılan Van’ın Enleri yarışmasının bu yıl 7’incisi düzenlendi. Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen gecede, 12 farklı kategoride toplam 120 aday yarışırken, yarışmanın ‘Onur ödülü’ ise sağlık çalışanlarına verildi.

Gecede konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Van Ekonomist Dergisi’ni de bu programdan dolayı kutluyorum. Uyduya çıkma konusunda televizyon çalışmalarını ve çabalarını tebrik ederim. Önemli bir işe imza atıyorlar. İnşallah yayın politikaları ile kentimize katma değer katarlar” dedi.

Korona virüs ile mücadelede aşının önemine değinen Bilmez, “Sağlık emekçilerine olan saygımız için lütfen aşı olalım. İkinci doz aşıda henüz yüzde 50’deyiz. Bu noktada halen istediğimiz seviyede değiliz. Bunu söylemek isterim. Özellikle öğretmenlerimize bu çağrıyı yapmak istiyorum. Lise öğrencilerimiz lütfen aşı olsun. Eğitim için, ekonomi için ve sağlığımız için aşı olalım. Pandemi sürecinde iyi bir duyarlılık gösterdik. Bundan sonra aşı noktasında da bu başarıyı gösterelim. Çünkü her can bizim için değerlidir” ifadelerine yer verdi.

Programda bir selamlama konuşması yapan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Van’ın her yönüyle geliştiğini ifade ederek, “İlimiz her yönüyle gelişmeye devam ediyor. Ben gelişen şehrimizde kurulacak olan Kanal 65’e şimdiden başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Gecede konuşan Van Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Olgun, Van Ekonomist Dergisi ile çok sayıda başarıya imza attıklarını belirterek, “Bunlardan bir tanesi İstanbul’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 7 bakanımızın katılımıyla önemli bir Van Zirvesi gerçekleştirdik. Aynı şekilde bu gece Van’ın Enleri Ödül Töreni’nin 7’incisi gerçekleştiriyoruz. Yine Van’ımız için ulusal bir kanal açıyoruz. Kanal 65 şimdiden şehrimize ve tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Van’ın Enlerine ödüllerinin verilmesi ile devam eden program, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

