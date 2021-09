Van Gölü kıyıları çöpten arındırıldı

Let's Do It Türkiye Van İl Koordinatörlüğü öncülüğünde ‘Dünya Temizlik Günü’ dolayısıyla Van Gölü kıyısında genel bir temizlik yapıldı.

Doğaya atılmış çöpleri temizlemek ve çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Let's Do It Türkiye Van İl Koordinatörlüğü öncülüğünde, Edremit Belediyesi, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Kızılay Kadın Kolları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle bir temizlik etkinliği düzenlendi. Merkez Edremit ilçesi Van Gölü kıyısındaki Lalapaşa Parkı’nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda gönüllü genç katıldı.

Konuya ilişkin konuşan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Vedat İlli, Dünya Temizlik Günü nedeniyle sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ilçede bir temizlik etkinliği düzenlediklerini belirtti. STK ve gönüllü ekiplerin desteğiyle parkın daha da temiz olduğunu ifade eden İlli, temizlik etkinliğinin sadece bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini kaydetti.



“Van Gölü’nün temiz kalmasına dikkat çekmek istiyoruz”

Let's Do It Türkiye Van İl Koordinatörü Kübra İlli, temizliği dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Aslında sadece bir gün değil, gelecekte de devam etmek adına ‘haydi yapalım’ diye bu hareketi başlattık. Edremit Belediyesi, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Kızılay Kadın Kolları, Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü ve gönüllülerle birlikte bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Van Gölü’nün temiz kalmasına dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü birçok insan sahil kenarına gelip çöplerini bırakıyor ve bunları toplamadan gidiyor. Biz de burada temizliğe dikkat çekmek istiyoruz” diye konuştu.

