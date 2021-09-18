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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van polisi, kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

İHA

Van polisi, kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Van Gölü sahilinde kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve KADESİ’i tanıtmak amacıyla stant açtı. Edremit ilçesi Van Gölü sahilinde stant açan ekipler, sahile gelen kadın vatandaşlara hem uygulama hakkında bilgi verdi hem de afiş dağıtımını gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin konuşan Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Komiser Ensar Alıklı, kadına karşı şiddetle mücadele konusunda var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerinin merkez ve tüm ilçelerde bulunduğunu ifade eden Komiser Alıklı, “KADES bir telefon uygulamasıdır. Kadınlar, kişisel bilgilerini girdikten sonra telefonlarına gelen onay kodunu doğrulayarak uygulamayı kullanabilirler. Kaydolduktan sonra uygulamayı kullanmak ise çok basit. Uygulamadaki botuna bastıklarında ‘evet’ ve ya ‘hayır’ seçenekleri çıkıyor. Burada ‘evet’ seçeneğini tıkladıklarında konum bilgileri aile çağrı merkezlerimize düşüyor. Burada konum bilgilerinin açık olunmasına dikkat edilmelidir. KADES uygulamasını kullanan kadınlar lütfen konum bilgilerini açık tutsun” dedi.

“5 dakika içerisinde müdahale ediliyor”
İhbarın düşmesiyle birlikte 5 dakika içerisinde en yakın ekip ve ya devriyenin olaya müdahale ettiğinin altını çizen Alıklı, “KADES uygulamasını 81 ilimizde 2 milyon 600 bin kadın indirdi. Türkiye genelinde 208 bin ihbar yapıldı. İlimizde ise ihbar sayımız binin üzerindedir. Bu ihbarların yüzde 60’ı asıllı ihbarlardan oluşuyor. Gelen bu ihbarlara da hızlı dönüş sağladık” diye konuştu.
Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği KADES uygulamasına T.C. kimlik numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon koduyla aktif hale getiriyor. Uygulamayla aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak, bir tuşla acil çağrı merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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