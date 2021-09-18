Kaçak mülteci taşıyan kamyonet devrildi: 2 yaralı

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Van'ın Erciş ilçesinde kaçak mülteci taşıyan kapalı kasa kamyonetin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, Kellikova Mahallesi'nde meydana geldi. Abdülkadir T. yönetimindeki 06 FL 4165 plakalı Ford Tourneo Connect kapalı kasa kamyonet aşırı süratten dolayı virajı alamayınca devrildi. Meydana gelen trafik kasında minibüste bulunan sürücü ile birlikte 4'ü çocuk 16 düzensiz göçmenden 2'si yaralandı. Haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken yaralılar, ambulansla Erciş Rıdvan Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazada yara almadan kurtulan sürücüyü gözaltına alırken, 14 düzensiz göçmeni de İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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