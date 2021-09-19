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Orhan AŞAN/VAN,(DHA) VAN'ın Edremit ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Irmak ile yapılan aramada 217 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine hafif ticari araç durduruldu. Narkotik köpeği Irmak ile yapılan detaylı aramada aracın bagajında poşetler içerisinde 217 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasylonda 1 kişi de gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-09-19 09:25:19



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