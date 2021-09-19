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Pandemide uzaklaştıkları sanata dikkat çekmek için kafede konser verdiler

DHA

Pandemide uzaklaştıkları sanata dikkat çekmek için kafede konser verdiler


Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da müzik bölümü öğrencilerinden oluşan çok sesli ve dilli koro, pandemide insanların sanata ve müziğe uzak kalmalarına dikkat çekmek için bir kafede mini konser verdi. Habersiz konserde bir anda yerlerinden kalkıp şarkı söylemeye başlayan koro üyeleri, kafedekileri şaşırttı.
Kentte bir okulda görev yapan müzik öğretmeni Nejdet Özkan, pandemi nedeniyle insanların müzik ve sanattan uzak kaldıklarını düşünerek koro kurmaya karar verdi. Özkan, Van'da müzik bölümlerinde okuyan lise ve üniversite öğrencileriyle, 7 ay önce çok sesli ve çok dilli `Üvercinka Koro´yu kurdu. Aylarca emek verip çalışan koronun ilk mini konseri ise bir kafede gerçekleşti. Etkinlikte, kafenin müşterilerinin haberi olmadan, farklı masalarda oturan koro üyeleri, eserlerini seslendirmeye başladı. Duruma şaşırdıklarını söyleyen kafenin müşterileri, bu anları ise cep telefonu kameralarına kaydetti.
'FİKİR PANDEMİ DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKTI'
Van'da müzik bölümlerinde okuyan ve müziğe ilgili birçok genç olduğunu ancak sahne imkanlarının bulunmadığını belirten Nejdet Özkan, "Pandemi dönemiyle birlikte de insanların sanattan uzaklaştıklarını fark ettik. O anlamda bu dinamikleri değerlendirip çok sesli, çok dilli bir koro oluşturmaya karar verdik. Bu fikir pandemi sürecinde ortaya çıktı. Çok sıkıldık ve bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Halkın da öğrencilerin de etkinliklerden uzaklaştıklarını fark ettik. Bu süreçte çok fazla ilginin olduğunu da fark ettik. Çok güzel bir enerji yakaladık" dedi.
'İNSANLAR SANATI ÖZLEMİŞ'
Yaklaşık 7 ay süren çalışmanın sonunda mini konser verdiklerini belirten Özkan, "Bir kafede insanların tepkilerini ölçmek için bir mini konser verelim istedik. Çok güzel tepkiler aldık. İnsanların ilgisini çekmeyi başardık. Oradaki müşterilerin hiçbirinin haberi yoktu. Birdenbire yürüyerek sahneye çıktık. İnsanların tepkileri çok güzeldi. Bu bize yeni konserlerimiz için cesaret verdi. Oraya gelenler sormuşlar 'Yeni konserler olacak mı' diye, insanlar sanatı özlemişler" dedi.
'İNSANLARIN ÇOK SESLİ MÜZİKLE TANIŞMASINI İSTİYORUZ'
Müzik öğretmeni ve koro şefi Ömer Uçar ise şu an Latince, Türkçe ve Kürtçe olarak 3 dilde şarkı söylediklerini ama ileride Bulgarca, Macarca, Ermenice, Azerice şarkılar da söyleyeceklerini belirtti. Uçar, "Çok dille olmasının en büyük amacı şu, yaşadığımız coğrafyada çok sesli müzik biraz geri planda kaldığı için, insanların da çok sesli müzikle tanışmasını sağlamamız için bu oluşumu kurduk" diye konuştu.
Koro üyesi öğrenciler de aylardır uzak kalınan müziği icra ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Öğrencisi Beyza Erdemir, pandemi döneminin müzisyenler için çok zor bir süreç olduğunu söyledi. Mini konserin de unutulmaz bir an olduğunu belirten Erdemir, "Bizim için de çok farklı bir gün oldu. Kafede olanlar çok şaşırdılar, bizim için de keyifli bir gün oldu. Pandemi dönemi çok zordu. Müzisyenler için de çok zor bir süreçti. Çünkü kimse sahne alamadı. Bizim için de zordu çünkü müzik dinamiklik isteyen bir dal. Sahneye taşınması gereken bir olaydır. Bu koro bizim müziğimizi icra etmemiz için bir alan oluşturdu. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2021-09-19 09:37:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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