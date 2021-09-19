Muradiye'de 19 Eylül Gaziler günü programı

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Van'ın Muradiye ilçesinde 19 Eylül Gaziler günü düzenlenen törenle kutlandı.

Muradiye ilçesinde 19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle tören düzenlendi. Düzenlenen törene Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Muharip Gaziler Derneği Başkanı Süleyman Taş, ilçe protokolü katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar'ın çelenk bırakmasının ardından Muharip Gaziler Derneği Başkanı Taş, gaziler adına çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sonra erdi.

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