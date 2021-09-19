Van'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Van’da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Kutlama töreni sabah saatlerinde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur tarafından Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur konuşma yaptı. Uğur yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin "Gaziler Günü" olarak kutlandığını ve bunun kendileri için bir gurur günü olduğunu söyledi. Çelenk sunumu ve konuşmaların ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, törene katılan gazilerle yakından ilgilenerek hasbihal etti. Program kapsamında Vali Bilmez ve protokol üyeleri Türkiye Muhrip Gaziler Derneği Van Şubesini ziyaret etti.

Törene, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, gaziler, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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