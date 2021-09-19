Silahtaroğlu Vanspor FK - Diyarbekirspor: 3-1

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

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VAN,(DHA) - STAT: Van Atatürk Şehir Stadı

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Güner Mumcu Taştan, Ercan Akdeniz ve Hasan Avcı

SİLAHTAROĞLU VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ xx, İlyas Ekiz xx, Berat Çetinkaya xxx, Mete Yıldız xx, Barış Gök xx, Selim Kayacı xx (Güney Tutcuoğlu dk. 75 xxx), Oktay Aydin xx, Emrah Tacir xxx, Fatih Somuncu xx, Sedat Komi xx, Kubilay Akyüz x.

DİYARBEKİRSPOR: Salih Şenbaş xx, Volkan Atınsoy xx, Fırat Arıkan xx, Batuhan Süer xx, Gökhan Meral xx, Okan Dernek xxx, Metincan Cici xx, Hasan Bilal xx, Erkan Taşkıran xx, Abdulaziz Solmaz xx, Sinan Akaydin xx.

GOLLER: Dk. 20 Berat Çetinkaya (Silahtaroğlu Vanspor FK), Dk. 68 Okan Dernek (Diyarbekirspor), Dk. 78 Emrah Tacir (Silahtaroğlu Vanspor FK), Dk. 90 Güney Güney Tutcuoğlu (Silahtaroğlu Vanspor FK)

SARI KARTLAR: Berat Çetinkaya, Emrah Tacir, (Silahtaroğlu Vanspor FK), Şalih Şenbal, Gökhan Meral, Okan Dernek, Fırat Arıkan (Diyarbekirspor) TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, evinde ağırladığı Diyarbekirspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısı 1-0 Silahtaroğlu Vanspor FK'nin üstünlüğü ile tamamlanırken, maçın ikinci yarısında rakip takım 67'nci dakikada attığı golle beraberliği sağladı. Maçın 77'nci dakikasında Emrah Tacir'in attğı golle Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü yeniden öne geçerken, uzatma dakikalarında attığı golle farkı ikiye çıkardı. DHA-Spor Türkiye-Van VAN-DHA

2021-09-19 17:43:28



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