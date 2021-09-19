Van'da yüzme festivaline katılanlar çıktıkları adada temizlik yaptılar



VAN, (DHA)VAN Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde düzenlenen yüzme festivalinde yüzücüler 2,5 kilometre mesafeyi yüzüp Adır Adası'na çıkarak temizlik yaptı.

Van'da 'Uluslararası Kıyı Temizliği Günü' etkinlikleri kapsamında '1. Adır Adasında Yüzme Festivali' düzenlendi. Vangölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde bir araya gelen 50 sporcu, 2,5 kilometre mesafeyi yüzüp Adır Adası'na çıktı. Öğle yemeğinin ardından katılımcılar, adada temizlik çalışması yaptı. Amaçlarının Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek olduğunu söyleyen Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, "Eylülün son haftası su hem sıcak hem de güzel. 2,5 kilometre yüzdük ancak üşümedik. Çok da keyif aldık. Su serin, mavi ve temiz. Bu temizliği gelecek nesillere aktarılması için aslında biz farkındalık yapıyoruz" dedi. FOTOĞRAF

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2021-09-19 18:22:05



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