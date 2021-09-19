Kayalıklarda mahsur kalan koyunları AFAD kurtardı

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA) VAN'ın Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 10 koyun AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yalnızağac Mahallesi'nde 10 koyun kayalıklarda mahsur kaldı. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri çalışma başlattı. Halat ve kancalarla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan koyunlar, sahibine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-09-19 18:24:26



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