TFF 2. Lig: Vanspor FK: 3 - Diyarbekir Spor A.Ş: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Diyarbekir Spor A.Ş’yi 31 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Güner Mumcu Taştan xx, Ercan Akdeniz xx
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xxx, İlyas Ekiz xx, Berat Çetinkaya xx, Mete Yıldız xx (İsmet Kavuştu x dk. 76), Barış Gök xx, Selim Kayacı xx (Güney Tutcuoğlu x dk.76x), Oktay Aydın xx (Mehmet Şirin Soydan x dk. 71), Emrah Tacir xx, Fatih Somuncu xx (Polat Furkan x dk. 57), Sedat Komi, Kubilay Akyüz xxx (Hamza Küçükköylü x dk. 57)
Teknik Direktör:Saffet İşler
Diyarbekir Spor A.Ş.: Salih Şenbaş x, Volkan Altınsoy x, Fırat Arıkan x, Batuhan Süer x (Reşo Akın x dk. 61), Gökhan Meral x, Okan Dernek x, Metincan Cici xx (Serdar Güncü x dk. 75), Hasan Bilal x (Baran Işık x dk. 75), Erkan Taşkıran x (Serhat Enes Çalışan x dk. 61), Abdülaziz Solmaz x (Emir Can Sayar x dk. 61), Sinan Akaydın xx
Teknik Direktör: Şenol Demir
Goller: Berat Çetinkaya (dk. 20 pen), Emrah Tacir (dk. 78), Güney Tutcuoğlu (dk.90+ 5), (Vanspor FK), Okan Dernek (dk.68) (Diyarbekir Spor A.Ş)
Sarı kartlar: Güney Tutcuoğlu, Aydın Bağ, Emrah Tacir, Berat Çetinkaya, (Vanspor FK), Fırat Arıkan, Okan Dernek, Gökhan Meral, Salih Şenbaş, (Diyarbekir Spor A.Ş)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.