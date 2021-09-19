Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar AFAD tarafından kurtarıldı

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Van'ın merkez Tuşba ilçesinde kayalıkta mahsur kalan 10 koyun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Yalnızağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Danış'a ait 10 koyun, merada otladığı sıra çıktıkları kayalıkta mahsur kaldı. Hayvan sahibinin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, halat ve kancalarla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından koyunları mahsur kaldıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti.

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