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Prof. Dr. Deniz: “Türkiye’nin sınırdaki önlemleri, İran’ı da tedbir almaya zorladı” “İran, Afganistan sınırını korumaya başladı”

İHA

Prof. Dr. Deniz: “Türkiye’nin sınırdaki önlemleri, İran’ı da tedbir almaya zorladı” “İran, Afganistan sınırını korumaya başladı”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Deniz, “Türkiye’nin doğu sınırlarında duvar inşası, hendek, jiletli tel örgüler, gözetleme kuleleri, personel sayısının artırılması ve göçmenleri hiçbir şekilde kabul etmeyeceğine dair açıklamaları İran’ı bir ölçüde tedbir almaya zorladı” dedi.
Türkiye, yasa dışı geçişleri engellemek için Iğdır ve Ağrı’nın ardından Van ve Hakkari sınırında da modüler duvar inşa ediyor. Türkiye sınır güvenliğini artırmak için modüler duvarın yanı sıra akıllı kule, hendek, devriye yolu, takviye güvenlik personeli, İHA ve SİHA’larla da sınır hattını koruyor. Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz, Türkiye’nin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından İran’ın da Afganistan sınırını korumaya başladığına dikkat çekti.

“İran, Afganların ülkeye girişini engellemeye çalışıyor”
Düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye girişi konusunda İran’ın tutumunun çok önemli olduğunu dile getiren Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İran’ın kendi sınırlarını koruma noktasında göstereceği refleks de çok önemlidir. İran bugün bunu istemese de yapmak durumunda kaldı. Özellikle Türkiye’nin doğu sınırlarında duvar inşası, hendek, jiletli tel örgüler, gözetleme kuleleri, personel sayısının artırılması ve göçmenleri hiçbir şekilde kabul etmeyeceğine dair söylemleri İran’ı bir ölçüde tedbir almaya zorladı. Afganistan’dan İran’a geçip ve orandan da Türkiye ve Avrupa’ya gitmeye çalışan göçmenlerin Türkiye girişinin mümkün olmaması durumunda, göçmenlerin ülkelerinde kalma ihtimalini gördüğü için İran, Afganistan sınırını korumaya başladı. İran’da 2,5 milyon civarında Afgan kökenli göçmenlerin olduğu da biliniyor. Yeni göç kitleleriyle de karşılaşması durumunda İran’da Türkiye’nin yaşadığı yükün çok daha ağırını yüklenmek zorunda kalacak. İran şu aşamada bunu gördüğü için de mümkün olduğu kadar Afganların ülkeye girişini engellemeye çalışıyor.”

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