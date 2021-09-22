Van'da 2 ayrı trafik kazası, 7 yaralı

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Van'da meydana gelen 2 ayrı trafik kasında 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Şabaniye Caddesi'nde meydana geldi. 2 otomobilin karıştığı trafik kasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan VanÖzalp karayolu üzerinde meydan gelen trafik kazasında ise 6 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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