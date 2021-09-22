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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 2 ayrı trafik kazası, 7 yaralı

İHA

Van'da meydana gelen 2 ayrı trafik kasında 7 kişi de yaralandı.

Van'da 2 ayrı trafik kazası, 7 yaralı

Van'da meydana gelen 2 ayrı trafik kasında 7 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Şabaniye Caddesi'nde meydana geldi. 2 otomobilin karıştığı trafik kasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan VanÖzalp karayolu üzerinde meydan gelen trafik kazasında ise 6 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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