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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

İHA

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

– Van’ın Erciş ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı.
İhbar üzerine harekete geçen Erciş Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri, Vanyolu Mahallesi’nde ağaçta mahsur kalan kedi için çalışma başlattı. Kepçeyle yol açılmasının ardından itfaiye aracı ağaca yanaşarak, merdiven yardımıyla mahsur kalan kedi kurtarıldı.
Açıklamalarda bulunan Rohat Hamza Dinç, kedisinin ağaçta mahsur kaldığını belirterek, “İtfaiye ekipleri gelip kedimizi kurtardılar, çok teşekkür ederiz” dedi.
Erciş Belediyesi Makine İkmal Bakım Onarım Müdürü Adem Sevinç de, gelen ihbar üzerine çalışma başlattıklarını belirterek, “İtfaiye ekiplerimizle beraber kediyi kurtardık. Kedinin genel kontrolleri yapılacak, sonra sahibine teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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