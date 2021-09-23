Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Öğle saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevresi ile Van’ın Erciş ilçesinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın, batılı ve güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (4070 km/sa) ve fırtına (7090km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkari’de 24, Muş’ta 25, Van’da 23 ve Bitlis’te 20 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (4070 km/saat) ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına (7090 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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