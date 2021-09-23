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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vekili Aydın, belediye çalışmalarını denetledi

İHA

Başkan Vekili Aydın, belediye çalışmalarını denetledi

– Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, belediye bünyesinde faaliyet gösteren bazı birim müdürlüklerine bağlı çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.
Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, eşi Cansu Aydın ile birlikte ilçe genelinde bir dizi incelemelerde bulundu. İlk olarak İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı seramik atölyesini ziyaret edip incelemelerde bulunan Başkan Vekili Aydın, “Gerek endüstriyel ve gerekse geleneksel anlamda çok yönlü bir sanat olan seramik sanatı, ecdadımızın Orta Asya'dan beri icra ettiği sanatlar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda köklü ve güçlü medeniyetimizin izlerini taşıyan formların daha sık kullanıldığı eserleri yaygınlaştıracak atölyemizi, yöremizde daha işlevsel hale getireceğiz” dedi.

“Girişimci kadınları önemsiyoruz”
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ve eşi Cansu Aydın, seramik atölyesinden sonra Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı kurslar, Kadın Emeği Pazarı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Alipaşa Kadın Spor Merkezinde incelemelerini sürdürdü. Kadınların toplumun her alanında aktif ve görünür olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Kadınlarımızın gerek toplumsal gerekse iktisadi açıdan kalkınmada aktif rol üstlenmelerinin önemine yürekten inanıyoruz. Belediyemizce gerçekleştirilen bu projelerimizi daha da geliştirip, kapasitesini arttırarak, kadınlarımıza vermiş olduğumuz desteği arttırmayı hedefliyoruz. Toplumumuzun ve ailelerimizin yapıtaşını oluşturan kadınlarımızın emekleri ile üretime katılımlarının sağlanmasını çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İpekyolu ilçemiz cazibe merkezi olacak”
İncelemelerine Alipaşa Kadın Spor Merkezi ile devam eden Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, spor merkezi eğitmenleri ve sporcularla bir süre sohbet etti. İpekyolu’nda yoğun çalışma temposunun süreceğini ifade eden Aydın, “İpekyolu ilçemiz bölgede bir cazibe merkezi haline dönüşecektir. Teknik personellerimiz, başkan yardımcılarımız, muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz ve vatandaşlarımızla, gönül birlikteliği içerisinde, el ele vererek ilçemizi cazibe merkezi haline getirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” diye konuştu.
İncelemelerde yetkililerden detaylı bilgi alan Başkan Vekili Aydın, yapılan çalışmaların aksatılmadan ivedilikle sürdürülmesi talimatını yineledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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