Vali Bilmez, Saray ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Saray ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelip, daha sonrada ilçede devam eden devlet yatırımlarını inceledi.

Sabah saatlerinde Saray ilçesine giden Vali Bilmez, ilk olarak mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Saray Belediyesi Kültür Evi’nde muhtarlarla bir araya gelen Vali Bilmez, ilk olarak İlçe Kaymakamı Yunus Ataman’dan ilçe merkezinde yapılan çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında bilgi aldı.

Muhtarlığın öneminden bahseden Vali Bilmez, muhtarların yaptıkları görevin devlet nezdinde önemli olduğunu söyledi. Aşı konusuna da değinen Vali Bilmez, şunları kaydetti:

“Muhtarlarımız mahalle sakinlerini aşı olmaları hususunda ikna etmelidir. Bu süreci olabildiğince en az hasarla atlatmamız lazım. Biz her konuda muhtarları önemseyip ilimizin gelişimi için muhtarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Muhtarlar, devletin mahalledeki gözü, kulağı konumundadır. Dolaysıyla muhtar kamu kurumlarıyla vatandaş arasında köprü olmak zorundadır. Sizlerin dile getirdiği sorunları, arkadaşlarımız not alacaklar ve takip edecekler. İnşallah hep beraber tüm sorunlarımızı halledip güzel bir Van için sizlerin de gayretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Konuşmaların ardından söz alan muhtarlar, mahallelerindeki sorunları dile getirerek, çözümü konusunda isteklerde bulundu.

Taleplerin dinlenip, not alındığı toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Saray Kaymakamı Yunus Ataman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, DSİ Bölge Müdürü Ayhan Şahna, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

Daha sonra Vali Bilmez ve beraberindekiler ilçede yapımları devam eden Saray Belediyesi Sosyal Tesisi, Büyükşehir Belediye İlçe İtfaiye Binası, Saray İlçe Halk Kütüphanesi, yine yapımı devam eden Saray Belediyesinin iş yerlerinin inşaatı ile VASKİ’nin su deposu inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Saray Merkez Cami ile Küçük Sanayi Sitesi temel atma törenlerine katılan Vali Bilmez, yapıların ilçeye hayırlı uğurlu olmasını diledi. Son olarak Saray Devlet Hastanesini de ziyaret eden Vali Bilmez, poliklinikleri gezerek hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Doktorlarla da bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ilçe ziyaretini tamamladı.

