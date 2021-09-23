Van annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor Anne Nazlı Sancar: “Kızım eğer asker ve polise tetik çekersen sütümü sana helal etmiyorum”

Van annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eylem kararlılıkla devam ediyor.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32’yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün' ve 'Anneler nöbette' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, 27 haftadır Van’da bir mücadele verdiklerini belirtti. Eylemelerinde vazgeçip geri adım atmayacaklarını ifade eden Sancar, “Şeyma kızım sen çok merhametliydin ve karıncayı dahi incitmezdin. Kızım eğer asker ve polise tetik çekersen sütümü sana helal etmiyorum. Eğer sen askere ve polise tetik çekersen o silah sana dönsün. O alçaklara, hain ve çocuk katillerine güvenme kızım. Gel devlet güçlerine teslim ol. Orası senin yerin değildir” dedi.

2015 yılında Yetiş isimli çocuğu PKK tarafından dağa kaçırılan Saliha Mert ise “Oğlumu kandırarak dağa götürdüler. O HDP’nin yandaşları oğlumu kandırdılar. Beni duyuyorlar ve karşıma çıksınlar. Onların yüzü mü var. Şimdi de Meclisi istiyorlar. Onların ne hakkı var Mecliste? Onların Mecliste yeri yok” diye konuştu.

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