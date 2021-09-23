Van'da PKK'ya eleman kazandıran 2 kişi tutuklandı

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kandırılarak dağa götürülmeye çalışılan bir kişi de ailesine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri tespit edilen iş birlikçilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılıp mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, tarafından terör örgütünün kırsal alanına ikna edilen bir kişiyi de kurtararak ailesine teslim etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-09-23 13:57:26
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