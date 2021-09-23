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Van'da PKK'ya eleman kazandıran 2 kişi tutuklandı

DHA

Van'da PKK'ya eleman kazandıran 2 kişi tutuklandı


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kandırılarak dağa götürülmeye çalışılan bir kişi de ailesine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri tespit edilen iş birlikçilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılıp mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, tarafından terör örgütünün kırsal alanına ikna edilen bir kişiyi de kurtararak ailesine teslim etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-09-23 13:57:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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