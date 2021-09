Van’da, "Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırması" projesi kapsamında 4 ilin temsilcilerinin katılımıyla bölge toplantısı düzenlendi.

Van DoubleTree by Hilton Otel’de yapılan toplantıya Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van’dan temsilciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, katılımcılar Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca hazırlanan kısa filmi izledi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, programda yaptığı konuşmada, coğrafi işaret verilen ürünlerinin sayısından ziyade o ürünün marka haline getirilip tanıtılması ve ihraç edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Vali Bilmez, “Meslek odalarımız, üniversitelerimiz el ele verip bu ürünleri tescil ediyor olması çok anlamlı. Bunların devamının da gelmesi lazım ama her tescil edilen ürünün de mutlaka korunması gerekiyor. Bir defa tescil edilince ömür boyu kurtulmuş olmuyor. Türkiye’de ilk coğrafi işaret tescilini alan bal Pervari balıydı, çok kısa bir süre sonra ise o belgeyi kaybetti. Bu nedenden dolayı işin denetim kısmı, tescili alan meslek odamız, üniversitemiz el ele verip bunun yaşatılması hepsinden daha önemlidir. Bu tür toplantıların asıl amacı bölgedeki insanların bu işin içinde olan kurum ve kuruluşları ve bu işten ekmek yiyecek olan vatandaşımızı bilinçlendirmek, birlikte hareket edebilmek, dünyaya ayak uydurabilmektir. Bugün Avrupa’da birçok ulusal marketin raflarında belli oranlarda yerel ürün bulundurma zorunluluğu getirildi. Bu yavaş yavaş bizim mevzuata da girmeye başladı. Bir meyve veya sebzeyi alırken en pahalı olanları değil, en orijinalini ve en doğalını alma gayreti içinde girersek, esnaf da ürün alırken ona göre pazardan ürün alır. Böylece doğal ve organik, yerel ürün daha çok ön plana çıkar. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. 10 ürünümüzün coğrafi işaret almasında emeği geçen üniversitemize, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Van Ticaret Borsamıza, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Coğrafi işaret konusu sadece ürünlerin tescile aktarılması değil, aynı zamanda kültürün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda da önemli araçlardan biri olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Cihan Nazlı ise “Bu işin lokomotifi Avrupa Birliği’dir. Biz ürünlerimizi koruyoruz, tescil alıyoruz ama biz tescil sürecini Avrupa Birliği platformuna taşıyacak ürünlerimizin uluslararası düzeyde değer kazanmasını, ticarileşmesini sağlamak zorundayız. Bakanlık olarak ürünlerin tescil edilmesi ve sonrasında denetlenmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu noktada paydaşlarımızla gerekli çalışmaları yapıyoruz. Van ilinde yaptığımız görüşmelerde coğrafi tescil konusundaki çalışmalarda ciddi bir çaba var. Bu anlamda kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Coğrafi işaretler farklılığın arttırılması projesiyle dördüncü defa il temsilcilerimizle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncesinde Kastamonu, Adana ve Kars ilimizde toplantılar gerçekleştirdik, sonrasın pandemi nedeniyle online olarak bir araya geldik. Bugün ise Van’da olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemiz kapsamında coğrafi işaretin önemi, ticarileşmesinin önemi, kırsal kalkınmaya etkisi, tüketicinin ve tüm süreçleri alan paydaşların, coğrafi işaret konusunun önemini anlaması ve bu değeri yaşatması için faaliyet yürütüyoruz” diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş da, Van’da coğrafi işaret tescil belgesi için yapılan çalışmalardan söz etti. Coğrafi işaret belgesinin ekonomik kalkınma açısından ciddi bir öneme sahip olduğunu aktaran Görentaş, “Tarımsal üretim, geçmişte açlık kaygısı nedeniyle önemsenen bir konuydu, fakat günümüzde çok boyutlu, stratejik ve değeri gittikçe artan bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi konumu ve üç ayrı iklim kuşağına sahip olması, farklı toprak yapısıyla, kültürel miras çeşidi, sadece bu toprakla özgü ürünlerin çıkmasına neden olduğundan, birçok ürüne sahip olduğumuzun gerçeğidir. İlimiz her bakımdan zengin olduğu gibi, yöresel ürünler bakımından da çok zengin kültür ve ürün çeşidine sahip bir yerdir. Böyle bir çalışmanın burada yapılması bizleri memnun etmiştir. Bu tür çalışmalar, özellikle ürünlerimizin kullanılması, geliştirilmesi ve tanıtılması açısından büyük önem arz etmektedir. Bir şehre ilk kez gittiğimizde hemen nesi meşhur diye sorarız, coğrafi işaret dediğimiz şey bu sorunun cevabıdır. Bu nedenle coğrafi işaretler ve yöresel ürünlerin tespiti, tescili, korunması ve geliştirilmesi ülkemiz ve tüm dünya için çok önemlidir. Bu tür çalışmalar ulusların kültürlerinin geleceğe taşınmasını içermektedir. Coğrafi işaret üretici ve tüketiciyi koruyan, pazarlarda önemli rol oynayan ve piyasalara ulaşmayı sağlayan, ticareti geliştiren bir araçtır. Katma değer ve istihdam alanları oluşturan, üretici değerini yükselten, kırsal nüfusu yerinde tutan, tarımsal ürüne teşvik eden ve özgü ürünlerin yetişmesini sağlayan coğrafi işaret aynı zamanda gerçek bir kırsal kalkınma aracıdır. Coğrafi işaret tüketiciler için ürünün kaynağını, kalitesini ve güzelliklerini, ürünün söz konusu özellikleriyle coğrafi alan içerisindeki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalitedir. Resmi kalite işareti olan coğrafi işaretin ürüne değer kattığı bir gerçektir. Ülkemizde gelinen noktada coğrafi işaretler henüz hak ettiği öneme kavuşmamıştır. İlimizin İpekyolu üzerinde olması, kahvaltı geleneği başta olmak üzere birçok lezzet ve sanat ürünlerini ortaya koyma noktasında büyük rol oynuyor. İlimizde 10 ürün coğrafi işaret almış, sekizi için süreç devam etmektedir. Coğrafi işaret almaya aday ürün potansiyelimizi iyi kullanabilirsek, ekonomik anlamda kalınmayı, kırsal alanda kalkınma sağlayarak göçün de engellenmesi sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin de bir konuşma yaptığı toplantı, "Coğrafi işaretler amblem yönetmeliği", "AB başvuru süreci" ve "Coğrafi işaretlerde denetim" konularının ele alınmasıyla sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.