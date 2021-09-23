Van’ın asayişi ‘Yunus’ timine emanet Van’da Motosikletli Polis Timler Amirliği kuruldu Yunus’ timinin akrobasi gösterisi nefes kesti

Van İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunus) ekipleri göreve başladı.

Van’da başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin şekilde mücadele edilmesi amacıyla Motosikletli Polis Timler Amirliği kuruldu. İl Emniyeti yerleşkesinde düzenlenen tanıtım programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Lütfü Boyalı ve emniyet teşkilatı personeli katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından duaların edilmesiyle başladı. Tanıtım programında motosiklet üzerinde ileri sürüş teknikleri ve akrobasi hareketlerinin sunumu Yunus ekibi tarafından başarıyla icra edildi. Ekiplerin motosiklet üzerindeki akrobasi gösterisi ise adeta nefes kesti.



“Yunus timi, yaz sezonunda sahilde görev yapacak”

Program sonunda açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde şu anlık 6 motosiklet ve 21 personelin Yunus ekibi olarak görev yapacağını belirtti. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde Yunus ekiplerinin olaya müdahale edeceğini ifade eden Vali Bilmez, “Yunus ekiplerimiz yaz sezonunda da sahil bölgesinde görev yapacaktır. Zamanla hem motosiklet hem de personel sayısı artacaktır. İlimizde Yunus ekiplerinin kurulmuş olmasından dolayı İçişleri Bakanımız ve Emniyet Genel Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah arkadaşlarımızı kazadan ve beladan muhafaza eylesin” dedi.

Yunus ekiplerinin Van ilinin güvenliğine ek olarak bir güzellik katacağını dile getiren Bilmez, vatandaşın refahı, huzuru, asayişi ve trafikteki güvenliğini Yunus ekipleriyle bir üst seviyeye çıkaracaklarını kaydetti.

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