Van’da minibüs sürücüleri bilgilendirildi

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehiriçi minibüs ve otobüs sürücülerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, kent merkezinde bulunan minibüsotobüs sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de Semaverli Kavşak’taki Kent Park önünde yapılan faaliyetlerde, 64 minibüs sürücüsüne trafik bilgilendirmesi yapıldı.

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