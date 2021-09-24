Milli kick boksçu Mesut Saba, Van’ı temsil edecek

Iğdır’da düzenlenecek olan ve 7 ülkeden sporcuların yer alacağı ‘Boks Galası'na Vanlı milli boksör Mesut Saba da katılacak.

Milli boksör Mesut Saba’nın da çıkacağı karşılaşmalarda İran, Azerbaycan, Küba, Rusya, Kazakistan, Gürcistan ile Türkiye’nin birçok ilinden farklı kilolarda sporcular yarışacak. Kick boksçu Mesut Saba, birçok uluslararası turnuvalarda Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini, Iğdır’da yapılacak olan maçta ise Van’ı ve Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşayacağını belirtti. Hafta sonu düzenlenecek gala için tüm hazırlıklarını tamamladığını söyleyen Saba, “Bu maç Türkiye’de düzenlenen en prestijli galalardan biridir. 7 ülkenin katılacağı bir gala. 7 Türk, 7 yabancıya karşı olacak. Nasip olursa biz de karşılaşmada olacağız. Hazırlık sürecimiz çok güzel geçti. Çalışmalarımız Van adına gurur vericiydi. Servet hocamın eşliğinde, onun deneyimi ve profesyonelliğiyle bu maçı da iyi bir şekilde alacağımıza inanıyorum. Şu an rahatım, güzel bir hazırlık süreci geçirdim. Emeğimizin karşılığını alacağımıza inanıyorum” dedi.



“Maçı kazanarak dönmeyi düşünüyoruz”

Kick Boks Van İl Temsilcisi Servet Baş ise, “Mesut ile birlikte Iğdır’da 25 Eylül Cumartesi akşamı canlı yayınlanacak olan galada Van’ımızı en güzel şekilde temsil etmeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor, geceye hazır olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu maça en güzel şekilde hazırlandık. Bu anlamda desteğini bizlerden esirgemeyen Sinan Karaşan beye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mesut hocamızla birlikte 17 maça çıktık, bu da onlardan bir tanesi. Van’ımızı en güzel şekilde temsil edip, maçı kazanarak dönmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

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