VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Eminpaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi Eski Fidanlık yolu girişi ve Buzhane Mahallesi Derviş Demircioğlu Caddesi’nde yapılacak vana değişiklikleri nedeniyle Eminpaşa, Buzhane ve Hatuniye mahallesinin bir kısmında 25 Eylül 2021 Cumartesi günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirler alındı, vana çalışmalarının tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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