İhbar üzerine durdurulan minibüste 83 gram eroin ele geçirildi

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Van'ın Muradiye ilçesinde ihbar üzerine durdurulan minibüste 83 gram eroin ele geçirildi.

Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi’nde Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, ihbar üzerine kontrol noktasında durdukları minibüste 83 gram uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili A.A. (49) isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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