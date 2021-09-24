Sokak köpeğine saldıran pitbull sahiplerine 28 bin lira ceza

VAN,(DHA) VAN'da 2 pitbull cinsi köpeğinin, bir sokak köpeğine saldırmasıyla ilgili şikayeti değerlendiren polis, 4 kişiye 28 bin lira ceza kesti.
Hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına gelen ihbar üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde 2 pitbull cinsi köpeğin, bir sokak köpeğine saldırmasıyla ilgili 4 kişiyi yakalayıp 28 bin lira ceza uygulı. İki pitbull cinsi köpek de Van Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Evi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gürpınar ilçesi Aşağıkaymaz Mahallesi Arkboyu mezrasında da kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 3 kişiye 15 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. 17 keklik de doğa koruma ekiplerine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA
2021-09-24 14:14:31
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