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Van YYÜ’de “Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi” başladı

İHA

Van YYÜ’de “Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi” başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen “Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi” başladı.
Van YYÜ’de son 5 yıldır sürekliliğini devam ettiren “Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi”, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da korona virüs salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi. Yaklaşık 110 yerli ve yabancı bildirinin sunulduğu kongrede, özellikle salgının turizme etkisine dikkat çekildi.
Kongreye çevrimiçi katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kongrelerin bilimsel bilgiyi yaygınlaştırırken aynı zamanda kültürler arası etkileşime de katkı sağladığını belirtti. Bu yıl 5’incisi düzenlenen kongrenin de bu amaca hizmet ettiğini ifade eden Rektör Şevli, “Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olan Van’da, böylesi bir kongrenin düzenleniyor olması çok önemli. Başta eşsiz güzelliğiyle Van Denizi olmak üzere kültür turizmi, eko turizmi ve inanç turizmiyle farklı alternatifler sunan bölge insanının tüm ihtiyaçlarını karşılayan Van kenti, 7 bin yıllık geçmişiyle Anadolu’nun en kültürel illerinden biridir. Bu anlamda kongreyi düzenleyen üniversitemizin değerli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Son olarak tüm katılımcılara bir sonraki kongrede yüz yüze ve sağlıklı günlerde olmak dileğiyle keyifli ve başarılı bir kongre geçirmelerini diliyorum” dedi.
2020 ve 2021 yıllarının küresel salgının oluşturduğu tahribatla mücadele yılları olduğunu anımsatan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu ise “Diğer taraftan gelecek yıllarda turizmin tam olarak nasıl görüneceği ve nereye evirileceği hesaplarının yapıldığı bir yıl olmuştur. Zira turizmde yaşanan mevcut kriz önceki krizlerden çok daha büyük ve etkileri de muhtemelen bir o kadar uzun olacaktır. Ancak unutulmaması gereken her krizin aynı zamanda fırsatları da beraberinde getirdiği gerçeğidir. Öncelikle geçmişin normlarına dayanan stratejilerden uzaklaşmak ve onun yerine ileriye bakan ve geleceğin dönüşümlerine uyum sağlayan yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Çünkü hayatımıza giren yeni normaller, sosyal, kültürel ve ekonomik zenginliğe katkıda bulunan turizmin, herkesin yararına olması için yeniden tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır” diye konuştu.
Bu yıl 5’incisini düzenledikleri IWACT’2021’in geçen 4 yılda olduğu gibi bu yıl da turizme ilişkin birçok konuda düşüncelerin ve yol haritalarının aktarma platformu olacağını dile getiren Alaeddinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kongreye gönderilen bir birinden değerli çalışmalar iki gün boyunca 5 farklı salonda sanal ortamda video konferans yoluyla Türkçe ve İngilizce olarak sunulacaktır. Evet kabul gördüğü üzere her başarılı organizasyonda olduğu gibi IWACT’ın başarısında da nitelikli bilim insanları ve onların özverili çalışmalarının payı büyüktür. Zira, V. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi’ni üst üste 5. kez yaparak, bilim dünyasına hizmet etmekten ne kadar keyif aldıklarına tanıklık ettiğim düzenleme kurulu üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şüphesiz kongreler üniversite yöneticilerinin destekleri olmaksızın yalnız başlarına gerçekleştirilen organizasyonlar değillerdir. Bu anlamda bizlere verdikleri desteklerinden ötürü Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli Hocamıza ve rektör yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Kongreye teşriflerinizle bizleri onurlandıran siz değerli bilim insanı ve araştırmacılara teşekkür ederim. Ayrıca kongremize davetli konuşmacı olarak katılan, Washington State Üniversitesinden Prof. Dr. Doğan Gürsoy Hocamıza, Portsmouth Üniversitesinden Prof. Dr. Yüksel Ekinci Hocamıza ve Gloucestershire (Glosteşeh) Üniversitesinden Prof. Dr. Alan Marvel Hocamıza teşekkür ederim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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