Vali Bilmez, Sıhke Caddesi’nde incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ‘Prestij Cadde Projesi’ kapsamında yenilenen Sıhke Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi, Prestij Cadde projeleri ile kente cazibe merkezleri kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yenilenen kentin en eski caddelerinden Sıhke Caddesi’ndeki asfalt çalışmalarını takip eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Beraberindekilerle Yeniyol ile Beşyol Kavşağı arasındaki alanı gezerek yapılan kaldırım ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Bilmez, çalışmaların tamamlanması talimatını verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ana arterlerinde başlatılan değişimdönüşüm çalışmaları kapsamında yenilenen Beşyol Kavşağı ile Semaver Kavşağı arasındaki 1.6 kilometrelik Sıhke Caddesi yapılan asfalt çalışmalarının ardından trafiğe açılacak.

Yeni kaldırımları ve dekoratif ışıklandırmalar ile modern bir cadde kimliğine kavuşan Sıhke Caddesi’nde altyapı, yağmur suyu drenaj hattı, engelli yürüme bandı, yol, kaldırım, refüj ve asfalt çalışmaları tamamlandı.

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