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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

İHA

Van’da 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında bir araçta 5 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak Müdürlüğümüz Saray İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce; ilçede durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada; 5 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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