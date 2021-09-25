Van’da uyuşturucu ile yakalanan bir kişi tutuklandı

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Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 83 gram uyuşturucu ile yakalanan A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Ünseli Mahallesi'nde Van’dan İstanbul’a giden bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 83 gram eroin ile yakalanan A.A. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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