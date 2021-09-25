Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VAHATUDER’den Kuzey Irak’a çıkarma

İHA

VAHATUDER’den Kuzey Irak’a çıkarma

Vangölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) öncülüğünde bir araya gelen turizmciler, Kuzey Irak’a çıkarma yaptı.
Türkiye ve dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen korona virüs, Van’da da özellikle turizm sektörünü derinden yaraladı. Pandemi nedeniyle İran sınır kapısının 1,5 yıldır kapalı olması, kentteki turizm sektörünü harekete geçirdi. İran pazarı dışında başka pazarlara yönelen turizmciler Kuzey Irak’a çıkarma yaptı. VAHATUDER’in öncülüğünde bir araya gelen turizmciler, Kuzey Irak’ın Dohuk kentinde yapılacak olan fuarda Van’ı tanıtacaklar. 26 29 Eylül 2021 yapılacak olan turizm fuarına Van’ın yanı sıra Hakkari ve Bitlis illerindeki turizmciler katıldı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan VAHATUDER Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tunçdemir, amaçlarının Kuzey Irak pazarını bölgeye kazandırmak olduğunu belirterek, “Kuzey Irak bizim için önemli bir Pazar ve bu pazardan yararlanmak istiyoruz. Onlar Van Gölü Havzası’nı iyi bilmiyorlar. Bu nedenle onlara buranın güzelliklerini anlatmaya gidiyoruz. Orada İnfolar yaparak bölgemizi tanıtmaya çalışacağız. İnanıyorum ki bu pazarda İran pazarı gibi büyüyecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süphan Dağı zirvesi, bembeyaz oldu
YEREL HABERLER Süphan Dağı zirvesi, bembeyaz oldu
Van’da uyuşturucu ile yakalanan bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da uyuşturucu ile yakalanan bir kişi tutuklandı
Polisten vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Polisten vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık ...
Polisten sürücü ve yolculara mevsim kuralları uyarısı
YEREL HABERLER Polisten sürücü ve yolculara mevsim kuralları uyarısı
Van’da 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van’da sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Van’da sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu
Vali Bilmez, Sıhke Caddesi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Bilmez, Sıhke Caddesi’nde incelemelerde bulundu
Vanlılar yağmura hazırlıksız yakalandı
YEREL HABERLER Vanlılar yağmura hazırlıksız yakalandı
Otobüs şoförü, kalp masajı yapıp, güzergah değiştirerek hayat kurtardı
YEREL HABERLER Otobüs şoförü, kalp masajı ...
Çaldıran Belediyesinden yol açma ve yenileme çalışması
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden yol açma ve yenileme ...
Van YYÜ’de “Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi” başladı
YEREL HABERLER Van YYÜ’de “Uluslararası Batı Asya Turizm ...
Müdür Göksoy’dan yapılandırma uyarısı
YEREL HABERLER Müdür Göksoy’dan yapılandırma uyarısı
Van’da otobüs şoförü hayat kurtardı Kalp krizi geçiren yolcu, belediye otobüsüyle hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Van’da otobüs şoförü hayat kurtardı Kalp krizi ...
Kampüste aşı standını konser alanına çevirip, müzikle aşıya davet ettiler
YEREL HABERLER Kampüste aşı standını konser alanına çevirip, müzikle ...
Sokak köpeğine saldıran pitbull sahiplerine 28 bin lira ceza
YEREL HABERLER Sokak köpeğine saldıran pitbull sahiplerine 28 bin ...
İhbar üzerine durdurulan minibüste 83 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER İhbar üzerine durdurulan minibüste 83 gram eroin ele ...
9 vatandaşa tekerlekli sandalye desteği
YEREL HABERLER 9 vatandaşa tekerlekli sandalye desteği
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
YEREL HABERLER VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
Tuşba Belediyesi’nin, ‘Bedesten Çarşısı’ projesine başarı ödülü
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi’nin, ‘Bedesten Çarşısı’ projesine ...
Derste kalp krizi geçiren öğretmenin adı, okuluna verildi
YEREL HABERLER Derste kalp krizi geçiren öğretmenin adı, okuluna ...
(Özel) Van’da ikinci ve üçüncü doz aşı seferberliği
YEREL HABERLER (Özel) Van’da ikinci ve üçüncü doz aşı seferberliği
Van’da 2 pitbull'a el konuldu 4 şahsa 28 bin TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Van’da 2 pitbull'a el konuldu 4 şahsa 28 bin TL idari ...
Öğretmenin kalp krizi geçirdiği okula ismi verildi
YEREL HABERLER Öğretmenin kalp krizi geçirdiği okula ismi verildi
Meteorolojiden rüzgar, yağış ve zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden rüzgar, yağış ve zirai don uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.