Vangölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) öncülüğünde bir araya gelen turizmciler, Kuzey Irak’a çıkarma yaptı.

Türkiye ve dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen korona virüs, Van’da da özellikle turizm sektörünü derinden yaraladı. Pandemi nedeniyle İran sınır kapısının 1,5 yıldır kapalı olması, kentteki turizm sektörünü harekete geçirdi. İran pazarı dışında başka pazarlara yönelen turizmciler Kuzey Irak’a çıkarma yaptı. VAHATUDER’in öncülüğünde bir araya gelen turizmciler, Kuzey Irak’ın Dohuk kentinde yapılacak olan fuarda Van’ı tanıtacaklar. 26 29 Eylül 2021 yapılacak olan turizm fuarına Van’ın yanı sıra Hakkari ve Bitlis illerindeki turizmciler katıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan VAHATUDER Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tunçdemir, amaçlarının Kuzey Irak pazarını bölgeye kazandırmak olduğunu belirterek, “Kuzey Irak bizim için önemli bir Pazar ve bu pazardan yararlanmak istiyoruz. Onlar Van Gölü Havzası’nı iyi bilmiyorlar. Bu nedenle onlara buranın güzelliklerini anlatmaya gidiyoruz. Orada İnfolar yaparak bölgemizi tanıtmaya çalışacağız. İnanıyorum ki bu pazarda İran pazarı gibi büyüyecektir” dedi.

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