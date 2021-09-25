Tuşba Belediye Başkanı sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sağanak yağışın olumsuz etkilediği mahallelerde incelemelerde bulundu.

Tubşa Belediye Başkanı Salih Akman, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AFAD Müdürü Ali İhsan Körpeş ile birlikte gece saatlerinde başlayan sağanak yağışın su taşkınlarına neden olduğu Seyrantepe, Altıntepe ve Abdurrahmangazi, Beyüzümü, İstasyon ve Şemsibey mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Sel nedeniyle maddi zarara uğrayan evleri tek tek gezerek yaşanan hasarın yerinde tespiti için belediye ekiplerini seferber eden Başkan Akman; yaşlı, hasta ile kimsesizlerin evlerinin de temizlenmesi talimatını verdi. Belediye olarak yaşanan taşkından dolayı vatandaşın yanında olduklarını söyleyen Başkan Akman, "Gece saatlerinden itibaren ekiplerimiz vatandaşımızın yanındadır. Bazı mahallelerimizde oluşan hasarın giderilmesi için çalışıyoruz. Yaraların sarılması için vatandaşımıza gereken desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

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