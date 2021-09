Van’da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda yeni kararlar alındı: Taziye yemekleri yasaklandı

Van’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan toplantı neticesinde taziyelerde yemek ikramı yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanarak, pandemi ile ilgili değerlendirme yapıp yeni karar aldı. Valilik Ali Paşa toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, İl Tarım Orman Müdürü İbrahim Görentaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Müftü Yardımcısı Sacit Emiri, Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, Eczacı Odası Başkanı Fikret Baransel, Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Kamil Yavuzer, Büyük Şehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkan Vekili Sedat Ünal katıldı.

Pandemideki son durumunu gazetecilere açıklayan Vali Mehmet Emin Bilmez, vaka sayısı bakımından Van’ın Türkiye ortalamalarına göre iyi olduğunu söyledi. Ancak aşı bakımından Van’ın oranının istenilen seviyede olmadığına dikkat çeken Vali Bilmez, bu oranın yükseltilmesi için seferber olacaklarını ve her türlü tedbiri alacaklarını ifade etti. Havaların soğumasıyla birlikte taziye yemeklerinin kapalı alanlarda yapıldığını vurgulayan Vali Bilmez, taziyelerde yemek ikramının alınan hıfzıssıhha kararıyla yasaklandığını söyledi. Vali Bilmez, “Taziyelerde çay ve su ikramı olabilecek. Ancak yemek yasak. Güvenlik güçlerimiz özellikle öğlen saatlerinde taziye denetimi yapacak. Uyarılara rağmen uymayanlara cezai ve adli işlem yapılacak. Bu konuda da vatandaşlarımızın duyarlı davranmasını bekliyoruz. Bu aylarda düğün sayısının azalması da bizim için önemli bir avantaj. Ancak biz vatandaşlarımızdan düğünlerde mesafe, maske, hijyen ve kişi sayısına dikkat etmelerini istiyoruz” dedi.

Hastanelerdeki Covid19 için ayrılan servisin yüzde 15, yoğun bakımın ise yüzde 30 oranında dolu olduğunu dile getiren Vali Bilmez, “Bu oran geçen ay yüzde 90 civarındaydı. Alınan tedbirler bu oranı düşürdü. Bundan dolayı tedbirlere sıkı sıkıya uymalıyız. Sevdiklerimiz için, sağlık emekçilerimizin iki yıldır verdikleri emeğe saygı için, esnafımızın tekrar sıkıntı yaşamaması için bizim kurallara uymamız gerekiyor. Okullarımız yeniden açıldı. Çocuklarımız öğretmenlerine okullarına kavuştu. Şu ana kadar okullarımızda çok sıkıntı yaşamadık. İnşallah böyle devam eder. Eğitimöğretimde kesinti olmaması için aşı oranımızı yükseltmeliyiz. Bu konuda her kesimden insana görev düşüyor. Biz eğitimin sekteye uğramaması için bütün tedbirleri aldık. Aşı konusunda resmi kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, toplumun her kesimi ile birlikte seferber olmalıyız ve bu hastalığı yenmeliyiz. Üniversitemiz açıldı. İnşallah ilk 23 hafta vaka sayılarımızda artış olmaz ise daha sonra bir artış beklemiyoruz. Kurallara uyma konusunda duyarlı davranan Van halkına teşekkür ediyor, aynı duyarlılığı aşı konusunda da göstermelerini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.