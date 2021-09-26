Van’da göçmenlerin saklandığı 5 ‘şok ev’ yıkıldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde ‘şok ev’ diye tabir edilen ve düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan 5 metruk yapı yıkıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “25 Eylül 2021 günü ilimiz İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’nde düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve ‘şok ev’ diye tabir edilen 5 adet içi boş metruk yapının Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüz ekipleri nezaretinde yıkımı sağlanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak

ilimiz genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.