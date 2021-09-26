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Van'da kaçak göçmenlerin kaldığı 5 'şok ev' yıkıldı

DHA

Van'da kaçak göçmenlerin kaldığı 5 'şok ev' yıkıldı


Orhan AŞAN/VAN,(DHA) -VAN'da göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla sık sık operasyon düzenleyen polis, kentte 'şok evleri' olarak tabir edilen 5 metruk yapıyı belediye ekipleriyle yıktı.
Göçmen kaçaklığı ile mücadelesini sürdüren Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde metruk evlerde kaçak göçmenlerin kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kentte 'şok ev' olarak tabir edilen 5 metruk yapıya baskın düzenlendi. Metruk yapılarda kimsenin olmadığı tespit edildi. 5 boş bina, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri nezaretinde belediye tarafından yıkıldı. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN
2021-09-26 12:34:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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