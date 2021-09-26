Otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerindeki Karayolları Kavşağı’nda meydana geldi. Hilmi K. yönetimindeki 45 AG 724 plakalı Ford marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı Kadir T. idaresindeki kamyona çarptı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.