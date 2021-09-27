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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin 3. büyük turizm fuarı açılış için gün sayıyor

İHA

Türkiye’nin 3. büyük turizm fuarı açılış için gün sayıyor

Türkiye’nin 3’üncü büyük turizm fuarı olan Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı açılış için gün sayıyor.
Ortadoğu’da adeta buluşma noktası haline gelen Van, uluslararası fuarlar ile adından söz ettiriyor. Kendi branşında Türkiye’nin 3’üncü büyük turizm fuarı olan Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, açılış için gün sayıyor. İran başta olmak üzere Azerbaycan, Irak ve Gürcistan’dan sektör temsilcilerinin katılacağı fuara, Türkiye’nin 81 ilinden de katılım bekleniyor. Medeniyetlerin beşiği olan ve Asya’dan Avrupa’ya yüzyıllar boyunca ticaret, kültür, sanat ve ekonomik açıdan 2 kıtanın arasında köprü görevi görmüş olan Mezopotamya’nın yoğun tarihinin izleri, dünya harikası değerindeki doğal güzellikleri ve zengin kültürünün görülebileceği fuar, 30 Eylül 3 Ekim 2021 tarihleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek.
Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında fuarı gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, 2019 yılında düzenlenen 10’uncu Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na 3 ülke, 35 ilden yerli ve yabancıların katıldığını söyledi. İran başta olmak üzere Irak ve Ermenistan’dan 51 bin 835 yerli ve 5 bin profesyonel yabancı turizmcinin fuara ilgi gösterdiğini dile getiren Güler, “Ülkemiz genelindeki turizm sektöründe iştigal edenlerin Ortadoğu ülkelerinin sektör temsilcileri hem de Türkiye’deki sektör temsilcileri ile bir araya getirerek yeni iş fırsatları ve turizm destinasyonları oluşturmayı hedefliyoruz. 7 bölge, 81 ilden gelen renklerin ve tatların buluşmasını, tarih, doğa ve kültürlerin gölgesinde bir araya getirmenin tekrar mutluluğunu yaşıyoruz. Bu görsel şölenimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Fuar boyunca etkinliklerimiz ve ayrıca ücretsiz servisimiz halkımızın hizmetinde olacaktır’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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