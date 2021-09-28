Terör propagandası yapıp devlet büyüklerine hakaret eden şahıs yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terör propagandası yapıp devlet büyüklerine hakaret eden şahıs yakalandı

İHA

Terör propagandası yapıp devlet büyüklerine hakaret eden şahıs yakalandı

– Van’ın Muradiye ilçesinde silahlı terör örgütü propagandası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlet büyüklerine yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlet büyüklerine yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen şahsın Açıkyol Mahallesi’ndeki ikametine operasyon düzenledi. Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan operasyon talimatıyla sabaha karşı Açıkyol Mahallesi’nde komando birliklerinin emniyet tedbiri almasına müteakip, özel eğitimli köpeklerin de katılımıyla şahsın evinde arama yapıldı. Terör örgütü ile ilişkili dijital materyallere jandarma ekiplerince el konulurken, N.İ. isimli şahıs ise gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahsın amcasının örgütün dağ kadrosunda olduğu ve geçmiş yıllarda güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
YEREL HABERLER Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor Uzun kuyruklu horoz Vanlı esnafın maskotu oldu Uzun kuyruğunu görenler özçekim yapıyor
YEREL HABERLER Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor Uzun kuyruklu ...
Türkiye’nin 3. büyük turizm fuarı açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin 3. büyük turizm fuarı açılış için gün ...
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
YEREL HABERLER VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
İlçelerdeki itfaiye amirliği binaları yenileniyor
YEREL HABERLER İlçelerdeki itfaiye amirliği binaları yenileniyor
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
YEREL HABERLER VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
Başkale’de 5 semt sahası yapılıyor
YEREL HABERLER Başkale’de 5 semt sahası yapılıyor
Yalnız yaşayan Zahide Teyze'nin evi onarılıyor
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan Zahide Teyze'nin evi onarılıyor
Van’da kaçak cep telefonu ve tıbbi ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da kaçak cep telefonu ve tıbbi ilaç ele geçirildi
Van’da 19 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 19 şahıs yakalandı
12 operasyonda 13 organizatör hakkında işlem başlatıldı
YEREL HABERLER 12 operasyonda 13 organizatör hakkında işlem ...
Van’da 51 kilo eroin ele geçirildi 14 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van’da 51 kilo eroin ele geçirildi 14 şüpheli şahıs ...
Başkan Vekili Aydın belediyenin çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aydın belediyenin çalışmalarını ...
Vali Bilmez, selin etkili olduğu mahalleleri inceledi
YEREL HABERLER Vali Bilmez, selin etkili olduğu mahalleleri inceledi
Van'da selin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Van'da selin yaraları sarılıyor
Otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı
Van'da kaçak göçmenlerin kaldığı 5 'şok ev' yıkıldı
YEREL HABERLER Van'da kaçak göçmenlerin kaldığı 5 'şok ev' yıkıldı
Van’da göçmenlerin saklandığı 5 ‘şok ev’ yıkıldı
YEREL HABERLER Van’da göçmenlerin saklandığı 5 ‘şok ev’ yıkıldı
Van Büyükşehir Belediyesi, su taşkınlarından etkilenen vatandaşların yanında
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi, su taşkınlarından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.