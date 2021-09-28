Gürpınar Belediyesinden asfalt çalışması

Van’ın Gürpınar Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında asfalt ihtiyacı bulunan mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Savacık, Bozyiğit ve Yolaşan mahallesinde kullanılamaz durumda olan yolları kendi imkanıyla asfaltlayan belediye ekipleri, mahalle aralarının dar olmasından dolayı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ekiplerin yoğun bir gayretle sokak aralarında çalışma yürüttüklerini belirtti. Sokak aralarının dar ve engebeli olması nedeniyle vatandaşların kışın zorluk yaşadığını söyleyen Başkan Tanış, “Özellikle kış aylarında ilgili sokaklara araçların zorlukla çıktığını biliyoruz. Önlem amaçlı imkanlar dahilinde asfalt çalışması başlattık. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra inşallah sorun yaşamayacaklarına inanıyoruz” dedi.

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