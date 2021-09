Sel bölgesinde konteyner kent çalışması

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketi sonrası evleri yıkılan ve ağır hasarlı olan vatandaşlar için konteyner kent kuruldu.

Temmuz ayında Başkale ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'nde bazı evler yıkılırken bazı evler ise ağır hasar aldı. Selden etkilenen vatandaşları geçici çözüme kavuşturmak için konteyner kent kuruluyor. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Esenyamaç Mahallesi’nde evleri hasar gören ve şu an çadırda kalan vatandaşların geçici barınması için 40 konteynerden oluşan konteyner kentin kurulum çalışmalarına başlandı. AFAD ekipleri; elektrik, su, kanalizasyon çalışmaları tamamlanan konteynerlere aileleri yerleştirecek.



“Esenyamaç bir gün bile yalnız bırakılmadı”

Esenyamaç Mahallesi Muhtarı Ayhan Korkmaz, ilk başta çadırlarda kalan ailelerin şimdi de konteynerlere yerleştirileceğini söyleyerek, “Sel nedeniyle ağır hasarlı ve yıkık evlerimiz vardı. Zarar gören evlere ilk etapta çadırlar verildi. Buraların kış şartları biraz erken başladığı için konteynerler geldi. 40 konteyner bırakıldı ve altyapısı tamamlandı. Selin ilk gününden bu yana bakanlarımız geldi. Tüm devlet yetkilileri Esenyamaç’taydı. Esenyamaç bir gün bile yalnız bırakılmadı. Esenyamaç halkı yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun. Konteynerlerde geçici, kalıcı konutlar yapılana kadar insanlarımız burada kalacaklar. Devletimize çok minnettarız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.



“Devlet tüm yetkileriyle yanımızdaydı”

Esenyamaç’ta ikamet eden Suhyettin Oğur isimli vatandaş da selin ilk gününden bu yana devletin tüm imkânlarıyla yanlarında olduğunu ifade etti. Oğur, “Devletimize çok teşekkür ederiz. Esenyamaç bir gün boş kalmadı. Bakanlar, milletvekilleri, vali ve kaymakam her gün bizim yanımızdaydı. Önce geçici olarak çadırlar verildi. Şimdi görüyorsunuz konteynerler geldi. Konteyner kent kuruldu. Eveleri yıkılanlar ve hasar alanlar burada kalacak. Devletimize çok teşekkür ederiz. Eski zamanlarda da devlet vardı, imkanlar vatandaşlar için kullanılmıyordu. Kimse Esenyamaç’a bakmıyordu. Görüyorsunuz şu an devlet tüm imkanlarıyla buradadır” diye konuştu.

Esenyamaç’ta sel sularına kapılan ve komşunun çabasıyla kurtarılan Kader Yurtseven’in annesi Selime Yurtseven ise hiçbir eksiklerinin olmadığını belirtti. Yurtseven, “Bize konteyner gelmiş, çok mutluyuz. Köyümüzde kimse dışarıda kalmayacak. Bir hayırsever de benim için ev yapacak. Sağ olsun kaymakam yer için buraya geldi. Muhtar bir yer verdi ve şu an ev için çalışılıyor. Çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

