Van'da arazide 60 kilo esrar ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Saray ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama tarama çalışmasında 60 kilo toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesine bağlı Bakışık Mahallesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Aramalarda 60 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-09-29 13:46:00



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