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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Aydın incelemelerini sürdürüyor

İHA

Kaymakam Aydın incelemelerini sürdürüyor

– Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kentteki incelemelerine devam ediyor.
İncelemelerini Merkez İmam Hatip Lisesi ile sürdüren Başkan Vekili Aydın, kent merkezindeki ortaokul ve lise müdürlerini bilgilendirmeye yönelik ‘Covid19 Aşısı Bilgilendirme Toplantısı’na da başkanlık etti. Toplantıya İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, İlçe Emniyet Müdürü Murat Fuçular, İlçe Müftüsü Şehmus Bayler ile kentte bulunan lise ve okul müdürleri katıldı.

“Öğretmenler topluma yön verir”
Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çocuk ve gençlerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin topluma yön verdiğini ifade ederek, “Covid19 salgınıyla mücadelede aşı konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm imkânlarımızla hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan, bilimin ışığında çalışan hekimlerimizin yanında yer alacağız” dedi.

Akif filmini öğrencilerle birlikte izlendi
Milli ve manevi cephenin güçlenmesine omuz veren, vatan ve bayrak sevgisinin kendisinde bütünleştiği Mehmet Akif Ersoy’un yaşamının anlatıldığı ‘Akif’ filmini il protokolü ve gençlerle birlikte izleyen Başkan Vekili Aydın, öğrencilerin istiklal mücadelesini anlamaları, bilinçlenmeleri ve kendilerinden sonraki nesillere aktarmaları bakımından bu filmin önemli olduğunu kaydetti.

Kış tedbirleri toplantısında alınması gereken önlemler değerlendirildi
İpekyolu Belediyesinin toplantı ve konferans salonunda düzenlenen ‘Kış Tedbirleri Toplantısı’na da başkanlık eden Kaymakam İhsan Emre Aydın, kış tedbirleri ile ilgili hassasiyetlerinin olduğunu ifade etti. Kaymakam Aydın, mevsimin zorluklarını en kolay şekilde atlatabilmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.
Kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda kış koşullarında alınması gereken önlemler değerlendirilerek karar altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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