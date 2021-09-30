Başkan İsmail Say, 2 yıllık faaliyet raporunu açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan İsmail Say, 2 yıllık faaliyet raporunu açıkladı

İHA

Başkan İsmail Say, 2 yıllık faaliyet raporunu açıkladı

– Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2 yıllık faaliyet raporunu açıkladı.
DoubleTree by Hilton Otelinde düzenlenen kahvaltı programında gazetecilerle bir araya gelen Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede 2 yılda hayata geçirilen projelerin yanı sıra, onayda bekleyen projeler ve ileri ki süreçte vatandaşların hizmetine sunulacak projeleri açıkladı. Göreve başladıkları 31 Mart 2019 yılından bu yana ilçede yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Belediye Başkanı İsmail Say, “Burada 4 belediye başkan yardımcısıyla hazırız. Edremit ilçemizde 2 yıllık süreçte neler yaptık, onları anlatacağız. Projelerin tamamlanmış kısmına geçmeden önce nasıl bir Edremit’te göreve başladık onun bir kısa özetini yapmak istiyorum. 31 Mart 2019 yılı itibarıyla sahil bandının bir kısmı yapılmış, belediyenin ve diğer kamusal yatırımlar dışında Edremit’te belediyecilik ve yerel yönetim anlamında bir yatırımın olmadığı bir belediye devraldık. Sahil bandı yatırımının da İller Bankası üzerinden kredisini ödüyoruz, borçlanma ile yapılan bir yatırım. Tabii ki Edremit’in ondan önceki fiziki yapısı gerçekten çok kötüydü, barakalarla işgal halindeydi. Özellikle vatandaşın rahatça dolaşabileceği bir alan değildi. Bu anlamda Edremit’in siluetini, fiziki yapısını bu manada hakkı da teslim etmek anlamında bizden önce görev yapan Atif Çiçekli Kaymakamımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Van’ın değil, bölgenin gözdesi olan bir ilçe”
Edremit ilçesinin bölgenin en gözde ilçelerinden biri olmasına rağmen altyapı sorunlarının hala yaşandığını ifade eden Say, “Madalyonun diğer yüzüne gelince, seçim döneminde de olayın ayrıntılarını öğrendiğim ve şu anda yapımı devam eden Edremit’in altyapı sorunu var. Merkez ilçe olmuş, 130 bin nüfusu olan Edremit, sadece Van’ın değil bölgenin gözdesi olan bir ilçe ama maalesef yüzde 60’ında fosseptik çukuru bile yok. Normalde kanalizasyon olması gerekirken, kanalizasyon yok. Bunun dışında bir fosseptik bile yok. Bir tarafıyla kasaba dediğimiz, 10 yıl önceki yeşil bölgesiyle bilinen Edremit, yine bir tarafıyla bir sınırı Erek Dağı’na, bir sınırı Gürpınar’a, bir sınırı ise Gevaş’a ve en önemlisi yüzünü Van Gölü’ne dönen kocaman bir ilçedir. Bu manada biz sadece vitrine çalışmadık. Hiçbir zamanda popülist davranmadık. Popülist bir belediye başkanı dağın ardındaki köylere hizmet götürmez, vitrine çalışır. Bunun için hiçbir şekilde seçim kaygısı veya gün ve zaman kaygısı gütmeden görevimiz ne kadar olduysa, nasibimizde ne kadar varsa o kadar hizmet verelim dedik. Bizden sonra gelecek kuşağın dua edecekleri çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

“Semt pazarlarını Edremit’imize kazandırmaya devam ediyoruz”
Başkan Say, kente cazibe katacak birçok projenin yapımının tamamlandığını belirterek, “Van Gölü’ne nazır Millet Kıraathanemiz tamamlanarak hizmete açıldı. Deprem Gönüllüsü Dr. Miyazaki Koruluk Projesi yapılarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun katılımı ile hizmete açıldı. Yine başka bir proje olan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasında 35 bin metrekare Yeni Doğan Hatıra Ormanı yapımı tamamlandı. Semt pazarlarını Edremit’imize kazandırmaya devam ediyoruz. Esentepe Mahallesi 5’nci etapta mahalle sakinlerimizin zaman geçirebilecekleri toplamda 3 bin 200 metrekare alana sahip olan parka; yeşil alanlar, kamelyalar, oturma grupları, çocuk oyun grupları ve fitness grubu kazandırarak hizmette açtık” ifadelerini kullandı.

“Birbirinden önemli projeler hayata geçildi”
“Edremit merkezde taksi durağı olmaması sebebi ile 2 yeni taksi durağı kazandırdık” diyen Say, şöyle devam etti:
“Önceden taksi durağı yoktu. Salgın hastalık döneminde ekmek fiyatlarının artırılması halkın büyük tepkisine neden olmuştu. Buna karşılık belediyemiz tarafından ilk olarak 80 kuruşa satılacak şekilde ‘Halk Ekmek’ projesi hayata geçirildi. Daha sonra ilçemizin ikinci, Van’ın ise ilk kent ormanı özelliği olan 300 dönümlük arazinin 55 dönümlük alanında binlerce ağaç toprakla buluşturuldu. 70 kilometrelik yürüyüş yolu düzenleme çalışması kapsamında Edremit etabı tamamlandı. Öte yandan Lidya’dan sonra Türkiye’nin en uzun ikinci tarihi yürüyüş yoludur.”

“İlçede yeni projelerin yapımı devam ediyor”
Edremit ilçesinde yapımı devam eden projeleri de gündeme getiren Başkan Say, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Bölge turizmine cazibe kazandıracak prestijli olan ‘Yüzen Otel’ projesi; denizcilik, otelcilik alanında eğitim gören üniversite ve lise öğrencilerin staj yapacağı bir uygulama otelidir. 30 odalıdır. Deniz üzerinde hem konaklama hem restoran kafe hizmetleri hem de toplu organizasyonlar anlamında benzersiz bir deneyim sunmak açısından turizme büyük bir katkısı olacaktır. Tatvan Tersanesinde yapımı edem ediyor. 2022 yılı içerisinde de tamamlamayı hedefliyoruz. Daha sonra ilçemizde yapılacak olan millet bahçesi ile sahil arası bir mesafeye sahip olacak olan teleferik çalışmamız ihale aşamasına geldi.”

"Projelerle Edremit daha da güzelleşecek"
Türkiye’de en büyük ikinci bisiklet yolunun Van’da yapıldığını ifade eden Say, “Havaalanı Kavşağı’nda başlayacak olan ‘Bisiklet Yolu’ projemizin çalışmaları tamamlandı. Kısa bir süre içerisinde uygulamaya geçilecektir. Hatay’dan sonra 2. büyük bisiklet yolu olacaktır. Projesi tamamlanan sahil park ve kafe projemizin ihale aşamasına geçildi. Yine yöresel ürünler pazarı projesine kısa sürede başlanarak bitme aşamasına geldi. Yakın zamanda açılışı yapılarak, halkımızın hizmetine sunulacaktır. Kadınların el emeğiyle ücretsiz sergilenecek stantlar yapıyoruz. Yine başka bir proje olan ilimiz ve bölgemizin en büyük tatil ve turizm merkezi kuruluyor. Edremit ve Gevaş ilçeleri sınırları arasında bulunan Dönemeç deltasındaki alan aynı zamanda Resmi Gazetede yayımlanan kararla kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmiştir” şeklinde konuştu.
Yapılan 2 yıllık faaliyet raporunun ardından program sorucevap bölümüyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
Van’da ‘Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi’nin satış sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Van’da ‘Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi’nin satış ...
Fekiye Teyran ve Arvas’ın yeni mahalle isimleri tescillendi
YEREL HABERLER Fekiye Teyran ve Arvas’ın yeni mahalle isimleri ...
Türkiye’deki aktif yanardağların aktiviteleri analiz edilecek Türk ve Pakistanlı bilim adamları, İzlanda ve İspanya’daki volkanik patlamaları uydudan inceledi
YEREL HABERLER Türkiye’deki aktif yanardağların aktiviteleri analiz ...
Saray’da 16 kilometrelik beton yol yapımı
YEREL HABERLER Saray’da 16 kilometrelik beton yol yapımı
Kaymakam Aydın incelemelerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kaymakam Aydın incelemelerini sürdürüyor
Başkale’de okul servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Başkale’de okul servisleri denetlendi
Meteorolojiden yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yağış uyarısı
Erbakan: “Van, Milli Görüş'ün kalesi olacaktır”
YEREL HABERLER Erbakan: “Van, Milli Görüş'ün kalesi olacaktır”
Fatih Erbakan: Emperyalistlerin oyununu kardeşlik ruhuyla bozacağız
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Emperyalistlerin oyununu kardeşlik ...
İpekyolu Belediyesinden illüzyon gösterisi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden illüzyon gösterisi
Gürpınar Belediyesi metruk binaların yıkımına devam ediyor
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi metruk binaların yıkımına devam ...
Van Valisi Bilmez, "Akif" filmini izledi
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez, "Akif" filmini izledi
Gürpınar Belediyesi ‘Hastane Yolu’ projesinin startını verdi
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi ‘Hastane Yolu’ projesinin ...
Van'da arazide 60 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da arazide 60 kilo esrar ele geçirildi
Van’da 60 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 60 kilo esrar ele geçirildi
Otomobilin motoruna başı sıkışan yavru kediyi, motor ustası kurtardı
YEREL HABERLER Otomobilin motoruna başı sıkışan yavru kediyi, motor ...
Özalp ilçesinin en işlek caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Özalp ilçesinin en işlek caddesi yenileniyor
Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün çoğalmasını engellediği tespit edildi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Van Gölü araştırmasına destek geldi
YEREL HABERLER Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün ...
Van Gölü'nden 14 bin ton dip çamuru çıkarıldı
YEREL HABERLER Van Gölü'nden 14 bin ton dip çamuru çıkarıldı
(Özel) Öğretmen ve öğrenciler evi yanan vatandaşın yardımına koştu Fırça ve boyayı bu sefer resim için değil evi yanan vatandaş için ellerine aldılar Öğretmen ve öğrenciler yangında zarar gören evi boyadı
YEREL HABERLER (Özel) Öğretmen ve öğrenciler evi yanan vatandaşın ...
Van’da okul kantinleri denetlendi
YEREL HABERLER Van’da okul kantinleri denetlendi
Van, Duhok Turizm Fuarı’nda yerini aldı
YEREL HABERLER Van, Duhok Turizm Fuarı’nda yerini aldı
Erciş’te korkutan yangın
YEREL HABERLER Erciş’te korkutan yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.