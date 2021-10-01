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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü’nde suyun çekilmesi ile yüz yıllık iskele ortaya çıktı

İHA

Van Gölü’nde suyun çekilmesi ile yüz yıllık iskele ortaya çıktı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su çekilmesi artarken, yaklaşık yüz yıllık balıkçı iskelesi ilk kez su yüzeyine çıktı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın düzenlediği uzay fotoğraf yarışmasıyla adını dünyaya duyuran Van Gölü, küresel iklim değişikliğinden dolayı yaşanan aşırı kuraklıkla gündeme geldi. Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü'ndeki su kaybını artırdı. Kapalı bir havzada yer almasından dolayı diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla nasibini alan Van Gölü'nde yaklaşık yüz yıllık balıkçı iskelesi ortaya çıktı. İskelenin ahşap fore kazıklarının yüzeye çıkması, göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.

“Çekilmeyle beraber geçmişteki balıkçı iskeleleri ortaya çıkıyor”
İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü’nün yağışlara bağlı olarak su seviyesinin sürekli değişkenlik gösterdiğini belirtti. Bazı zamanlarda su seviyesinin alçaldığını, bazı zamanlarda ise bu seviyenin yükseldiğini ifade eden Akkuş, “Van Gölü 800 bin yıllık devasa bir geçmişe sahiptir. 800 yıl boyunca Van Gölü’nün su seviyesi şimdinin çok daha altına düşmüş ve çok daha yukarısına çıkmıştır. Öyle olmuş ki Van Gölü, Tatvan açıklarında küçük bir su birikintisi haline gelmiştir. Ama öyle zamanlar gelmiş ki su seviyesi şimdinin 150 metre kadar üstüne çıkmıştır. Bu dönemde Van Gölü bir çekilme yaşıyor. Bu çekilmeyle beraber geçmişteki balıkçı iskeleleri ortaya çıkıyor” dedi.

“Çekilmeyle beraber balıkçı barınakları kullanılamaz hale geldi”
Van Gölü’nün çekilmesiyle beraber bugün göl kenarındaki birçok balıkçı barınağının neredeyse kullanılamaz hale geldiğine dikkat çeken Akkuş, “Balıkçılar bu limana girip çıkmada zorluklar yaşıyor. Gölün daha önce düşük olduğu seviyedeki balıkçı limanları ortaya çıkıyor. Bu bir değişim ve bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Gölde 1,5 metre düşüş yaşandı”
Van Gölü’nde uzun yıllardır araştırmalar yapan Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ise, göldeki çekilmeyle birlikte bazı yerlerde yapıların ortaya çıktığını söyledi. Çekilmeyle birlikte fore kazıklarının çakılı olduğu iskelelerin gün yüzüne çıktığını dile getiren Birol, “Van Gölü’nde 1,5 metreye yakın bir düşüş söz konusudur. Bu da bizi korkutmuyor değil, inşallah ekosisteme zarar vermeyecektir. Kuraklık özellikle bu sene Van Gölü’nde ciddi sıkıntılara yol açtı” şeklinde konuştu.
İskele Mahallesi’nde yaşayan Ömer Baran isimli vatandaş da, 23 ay içerisinde Van Gölü suyunun 60 metre civarında çekildiğini belirtti. Baran, ahşap iskelenin uzunca yıllar sonra ilk kez su yüzeyine çıktığını ve bu durumdan endişe duyduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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