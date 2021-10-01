Van Otobüs Terminali daha modern ve güvenli hale getirildi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen şehirlerarası otobüs terminali daha modern ve güvenli hale getirildi.

Vatandaş odaklı belediyecilik hizmeti yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalarla vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye getirilen terminalde, modern sosyal tesis binası ve ilçe otogarının yanı sıra, ışıklandırma, oturma bankları, kafe, restoran, lokanta, terminal girişçıkışlarındaki güvenlik noktalarına XRay cihazlarının yerleştirilmesi ve terminal kampüsünün özel araç girişlerine kapatılması gibi yenilikler yapıldı. İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalarla daha modern ve konforlu hale getirilen otobüs terminali vatandaşlardan da tam not aldı.



“Terminalimiz daha işlevsel hale getirildi”

Daha önce burada vakit geçirebilecekleri bir alan olmadığını belirten Şevket Oral adlı vatandaş, “Otobüs terminalimiz daha önce çok iyi durumda değildi. Sosyal tesislerimiz depremlerde yıkılmıştı. Burada vakit geçirebileceğimiz ya da misafirlerimizi ağırlayacağımız bir alan yoktu. Van Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla gerek güvenlik gerek sosyal tesisleri, gerekse kafe restoran ve lokantaları ile terminalimiz daha işlevsel hale geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



“Terminalimiz daha konforlu ve güvenli”

Yapılan çalışmalarla terminalin yolcuların ihtiyaçlarına cevap verecek niteliğe kavuşturulduğunu ifade eden Otobüs Firması İşletmecisi Murat Topçu ise “Burada yapılan çalışmalar, hem bizleri hem de yolcularımızı memnun etti. Yapılan düzenlemelerle terminalimiz daha güvenli ve konforlu hale geldi. Eskiden herkes istediği gibi terminale girebiliyordu. Şimdi girişçıkışlardaki güvenlik noktalarına XRay cihazları yerleştirildi. Buraya getirilen eşyalar cihazlardan geçiriliyor. Yolcularımız, otobüs saatine kadar burada ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve vakit geçirebilecekleri yeni alanlara kavuştu. Valimiz de sorunlarımız noktasında çok ilgilidirler. Kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kafe işlettiğini belirten Volkan Özgül ise yapılan yeniliklerle buraların düzene girdiğini ifade ederek, “Daha önce buralarda yıkık ve eski binalar vardı. Belediyenin çalışmalarıyla burada yeni bir sosyal tesis ve ilçe otogarı yapıldı. Yapılan düzenlemeler buraya yeni bir ahenk getirdi. Bizler de burayı en iyi şekilde işletmek için çabalıyoruz. Burası bizim dışarıda görünen yüzümüzdür. İnsanlar da buradan memnun olduklarını ifade ediyorlar” şeklinde konuştu.

Kentte 2011 yılında yaşanan depremlerde hasar gören Van Şehirlerarası Otobüs Terminali, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatlarıyla yenilendi. Terminal kampüsünde yeni sosyal tesis ve ilçe otogarı binaları yapılarak, terminaldeki eksikler hızla giderildi. Van Büyükşehir Belediyesi, ayrıca çevre yolunun hizmete girmesiyle birlikte yola entegre şekilde yapılması planlanan yeni otogar binası için de proje hazırladı.

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