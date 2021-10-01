İpekyolu Belediyesi, 11. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm Fuarı’nda

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından 11. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda açılan stant büyük ilgi görüyor.

Dünya ve Türkiye turizminin Van’daki buluşması olarak nitelendirilen 11. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda TÜRSAB, TOBB, KOSGEB, TUROB, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile Ajans Asya Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, yurt içi ve yurt dışındaki turizm firmaları ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerindeki turizm zenginliklerinin tanıtımının yapıldığı fuara katılım gösteren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İpekyolu Belediyesinin standını da ziyaret etti. Belediye Başkan Vekili Aydın, İpekyolu Belediyesine ait stantta sergilenen görsellerin, İpekyolu ilçesinin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı için önemli olduğunu kaydetti.

İpekyolu’nun turizm zenginliklerinin tanıtımını hedefleyen İpekyolu Belediyesine ait standı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları ile protokol üyeleri ziyaret etti. Ziyaretçilerinden büyük beğeni toplayan İpekyolu Belediyesine ait stant, fuarın son günü olan 3 Ekim 2021 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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