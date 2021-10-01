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Evde 40 kilo eroin ele geçirildi

DHA

Evde 40 kilo eroin ele geçirildi


Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 40 kilo 40 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 40 kilo 40 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN
2021-10-01 12:30:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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