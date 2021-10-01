Evde 40 kilo eroin ele geçirildi

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 40 kilo 40 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 40 kilo 40 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-10-01 12:30:37



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